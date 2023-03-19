ارتفاع ضحايا زلزال الإكوادور لـ14 قتيلا و380 مصابا

ارتفع ضحايا زلزال الإكوادورالذي ضرب منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر مساء أمس السبت، لـ394 شخصا بين قتلى ومصابين

وأوضحت هيئة الإعلام برئاسة الإكوادور إن زلزال الإكوادور أسفر عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا أغلبهم في إقليم الأورو، وألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

أضرار زلزال الإكوادور

كما أسفر زلزال الإكوادور عن انهيار ما لا يقل عن 44 منزلا، بينما لحقت أضرار بـ90 منزلا أخرى، كما تضرر 50 مبنى تعليميًا وأكثر من 30 مركزًا طبيًا، كما أن عدة طرق تمّ إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، وتعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، لكنه مستمر في العمل.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنَّ زلزال الإكوادور بلغت قوته 6.8 درجة، وضرب على عمق 66.4 كيلومتر على بعد 10 كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

ونوهت السلطات في الإكوادور إلى إنه من غير المرجح أنَّ يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية «تسونامي1K.

استبعاد حدوث تسونامى

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر «ما زلنا في المنطقة للتحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح. أريد أن أؤكد أنني معكم وأعبر عن تضامني والتزامي تجاه الضحايا».

فيما أعلنت السلطات في بيرو، أنَّ السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.