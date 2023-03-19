10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.. الاعتماد على الإنذار المبكر

مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، هو أحد المشروعات التي تعمل وزارة البيئة على تنفيذها خلال هذه الفترة، حيث تستهدف من خلاله وضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام، وربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية، في تدوير تلك المخلفات.

ووجَّهت وزيرة البيئة بضرورة الاستفادة من الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ في تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور لوضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وفقا لوزارة البيئة.

10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

1- مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور.

2- وضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام.

3- تربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات.

4- الاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية، في تدوير تلك المخلفات.

5- يضم التخطيط لمواجهة السحابة السوداء هذا العام.

6- الاعتماد على نظام الإنذار المبكر.

7- إجراءات الحد من حرق المخلفات الزراعية.

8- البحث عن أفضل طرق التدوير خاصة لحطب الذرة للتحكم في تلوث الهواء.

9- مصر اتخذت العديد من الخطوات للتقليل من المخلفات البلاستيكية خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

10- زيادة سمك وحجم الأكياس البلاستيكية، كإجراء يقلل من مشكلة تطاير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.