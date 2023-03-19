رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.. الاعتماد على الإنذار المبكر

كتب:

منة عبده
09:15 م | الأحد 19 مارس 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. صورة أرشيفية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. صورة أرشيفية

مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، هو أحد المشروعات التي تعمل وزارة البيئة على تنفيذها خلال هذه الفترة، حيث تستهدف من خلاله وضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام، وربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية، في تدوير تلك المخلفات.

ووجَّهت وزيرة البيئة بضرورة الاستفادة من الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ في تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور لوضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وفقا لوزارة البيئة. 

10 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

1- مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور.

2- وضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام.

3- تربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات.

4- الاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية، في تدوير تلك المخلفات.

5- يضم التخطيط لمواجهة السحابة السوداء هذا العام.

6- الاعتماد على نظام الإنذار المبكر.

7- إجراءات الحد من حرق المخلفات الزراعية.

8- البحث عن أفضل طرق التدوير خاصة لحطب الذرة للتحكم في تلوث الهواء.

9- مصر اتخذت العديد من الخطوات للتقليل من المخلفات البلاستيكية خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

10- زيادة سمك وحجم الأكياس البلاستيكية، كإجراء يقلل من مشكلة تطاير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة تفتح ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمحميات الطبيعية

وزارة البيئة: إصدار 500 موافقة لعدد من المشروعات الاستثمارية

مجموعة من أطفال المدراس في زيارة لشرطة البيئة والمسطحات

«البيئة» تبحث سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق مع هيئة قناة السويس

10 خدمات إلكترونية تتيحها «البيئة» عبر موقعها.. منها «التمويل والدعم»

«جهاز شؤون البيئة»: وحدة «بايوجاز» في حديقة الحيوان للاستفادة من المخلفات
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.