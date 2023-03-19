النقيب العام يعلن قرارات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين

بدأت الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين بكلمة للدكتور خالد سليم النقيب العام، التي أعرب فيها عن سعادته بالحضور، وهنأهم بانعقاد الجمعية وقدوم شهر رمضان المبارك، واستعرض ما تم من تواصل مع الجهات التنفيذية والبرلمان والمحافظين، من أجل التعامل في كل القضايا المهنية، معلنا قرارات الجمعية العمومية التي عقدت بالقاعة الكبرى بالأزبكية.

السياسة العامة للنقابة

أوضح سليم، أنه تم استعراض تقرير حول السياسة العامة للنقابة من الدكتور محمد سيف الأمين العام، كما استعرض الدكتور عمرو الجمهوري أمين صندوق النقابة العامة ميزانيات 2018 و2019 و2020، ورفضت الجمعية العمومية الثلاث ميزانيات، بعد استعراض مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات الجهاز حول تلك الفترة.

أضاف «سليم»، أن الجمعية العمومية أرجأت عرض ميزانية 2021و 2022 لحين ورود تقرير الجهاز المركزي عن تلك الميزانيات، واعتمدت مكافأة مراقب الحسابات، كما رفضت الجمعية العمومية مناقشة واعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها وتم تأجيلها للمناقشة فى جمعية عمومية قادمة لتقديم مزيد من المقترحات بشأنها.

الفاتورة الإلكترونية

أكد النقيب العام، أن النقابة ترفض الفاتورة الإلكترونية، وهناك قضية أمام القضاء الإداري، لم يتم الحكم فيها وننتظر حكمها للاقتضاء بها، وتم عمل ورش عمل مع مندوبين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لشرح الطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى والتى يصعب معها تطبيق الفاتورة الالكترونية، وتم الاتفاق مع مندوبى مصلحة الضرائب بعمل مذكرة مشتركة لرفعها لوزير المالية لمراعاة الطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى عند تطبيق الفاتورة الالكترونية.