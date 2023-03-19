رفع المياه من مدن وقرى كفر الشيخ بعد تعرضها لهطول أمطار

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، اليوم الأحد، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها تلك المناطق، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وتنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار.

رفع الأمطار من شوارع وميادين مدن المحافظة

وتابع رؤساء المراكز بالمحافظة أعمال رفع الأمطار من شوارع وميادين مدن المحافظة، وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومتابعة الترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

‏وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها، مشدداً على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.