نيكول سابا تحيي حفل عيد الأم في الأردن.. وتبكي بسبب لبنان

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا احتفالية خاصة بعيد الأم أقيمت بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان بحضور نسائي كبير من مختلف الأعمار.

حضرت نيكول الاحتفالية بصحبة المنتج والـdj المصرى العالمي ياسر الحريري في أول ظهور لهما عقب الإعلان عن تعاونهما فنيا حيث يتولى الحريري إنتاج وإدارة أعمال النجمة اللبنانية بمختلف دول العالم.

نيكول سابا قدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة

تألقت سابا خلال احتفالية عيد الأم بالأردن، مرتدية فستانا بلون الروز، من تصميم إليزابيتا فرانشي، وتم استقبالها بحفاوة كبيرة كالأميرات، وقدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي حصدت عاصفة من التصفيق والتفاعل طوال تواجدها.

وكشفت النجمة اللبنانية عن خططها الفنية المقبلة عقب تعاونها مع المنتج ياسر الحريري خلال لقائها بالتليفزيون الأردني.

نيكول سابا تبكي بسبب لبنان

وتأثرت بقوة خلال حديثها عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المرتبكة ببلدها لبنان وأجهشت بالبكاء لمعاناة الشعب من التضخم والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والضرورية لحياة المواطنين وأسرهم.

وكانت نيكول قد أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقدها مع أمازون انترتينمنتس - ياسر الحريري- على أن يتم التعاون بينهما لإدارة أعمالها وإنتاج العديد من الأغاني والأعمال المصورة وعلى أساسه يتمّ التحضير لعدة أعمال داخل مصر وخارجها ومن المقرر طرحها في القريب العاجل على التوالى.