نيكول سابا تحيي حفلا جماهيريا على بحيرة متحف الحضارة بالقاهرة «صور»

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما بحديقة بحيرة متحف الحضارة بالقاهرة، بحضور شبابي من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وارتدت نيكول فستانا وجاكيت باللون الأسود، من تصميم اللبناني جان فارس، وبصحبة مديرة أعمالها ميرا أمير.

وبدأ الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة أغنية «سمك القرش»، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات إعجاب لم تنقطع طوال الحفل.

وأشعلت نيكول الحفل بوصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة، منها «براحتي»، و«التوتو ني»، و«قررت»، و«صورة سيلفي»، و«الجو حلو»، إضافة إلى «ياواد يا تقيل»، و«للسيندريللا»، و«حرمت أحبك» لوردة، و«سهر الليالي» لفيروز، و«بنت السلطان» لأحمد عدوية.

تكريم نيكول سابا

يذكر أن نيكول كُرّمت مؤخرا كأفضل ممثلة في ملتقى النميز والإبداع العربي عن شخصية البارون التي جسدتها في مسلسل «نقل عام»، الذب عُرض في موسم الدراما الرمضانية الماضي.

وتُجري نيكول سابا جلسات وورش عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والمحلنين والموزعين، لإطلاق عدد من الأغاني المميزة، من حيث الكلمات والموسيقى وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى تصوير كل أغنية كفيديو كليب بأفكار جديدة.