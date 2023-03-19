السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلتين بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه، بمعاقبة متهم في محافظة كفر الشيخ بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك عما أُسند إليه من اتهام بالتعدي على طفلتين بمركز دسوق مستغلاً حداثة سنهما، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية، في أحداث القضية رقم 15891 لسنة 2022 جنح دسوق، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2022 كُلي كفر الشيخ.

أحداث القضية

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت متهم 52 عامًا، مقيم بإحدى القري التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، لمحاكمته عما أُسند إليه من اتهام؛ لأنه في غضون عامي 2021 - 2022 بدائرة مركز دسوق تعدى على الطفلتين المجني عليهما طفلتين بالقوة مستغلًا حداثة سنهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بالتعدى علي المجني عليها الأولي قاصدًا من ذلك هتك عرضها، كما تبين من أوراق القضية أن المجني عليها الثانية أخبرت والدتها بأن المتهم تعدى عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

وتبين من أوراق القضية أن نجلة المتهم والشاهدة السادسة في القضية قد أبلغت والدتها بأنها أبصرت المتهم بالتعدي على الطفلتين المجنى عليهما، لتقوم الزوجة بدورها بمواجهته وأقر لها بارتكابه الواقعة.

واتضح من أوراق القضية أنه وبسؤال الطفل نجل المتهم قرّر بأنه وحال علمه بتلك الواقعة قام بمهاتفة المتهم والده لاستبيان الأمر فقرّر له بقيامه بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بتسجيل تلك المحادثة التليفونية.