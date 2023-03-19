الكرملين ردا على تصريحات ألمانيا بشأن اعتقال «بوتين»: لاغية وباطلة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بتصريحات وزير العدل الألماني، بشأن اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصفها بأنها «لاغية وباطلة»، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

وزير العدل الألماني تعهد باعتقال بوتين حال زار بلاده

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، الذي تعهد باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، وذلك امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.

وقال «بيسكوف» إن روسيا لا تعترف بأية أعمال أو تصريحات تصدر من ألمانيا، في إشارة إلى عدم الاعتراف بسلطة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مدينة «لاهاي» الواقعة في غرب هولندا، واعتبار قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.

المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الدول

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الدول، وأصدرت المحكمة، الجمعة، مذكرات توقيف بحق بوتين والعديد من الروس الذين يعتبرون مسؤولين عن الاختطاف الجماعي للأطفال الأوكرانيين واستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.