عاجل .. المحكمة الجنائية الدولية: أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنّ أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم جراّء الغزو الروسي الذي شنته موسكو أواخر شهر فبراير الماضي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

التحقيق في جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا

وأعلنت ثلاث دول أوروبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري تقديم نحو 2,5 مليون يورو، ما يعادل 2,7 مليون دولار، للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

7.5 ملايين يورو لتدريب مدعين أوكرانيين

وجاء الإعلان على لسان وزراء خارجية ألمانيا وهولندا والسويد بعيد اجتماعهم بالمدعي العام للمحكمة كريم خان مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تقديم 7,5 ملايين يورو لتدريب مدعين أوكرانيين على التحقيق في جرائم حرب مفترضة.