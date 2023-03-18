تجهيز 3500 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأكثر احتياجا بالمنيا

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال تجهيز كراتين مصر الخير بمدرسة الثانوية الفندقية بنات بحي شمال المدينة، وذلك لتعبئة 3500 كرتونة مواد غذائية بمشاركة 300 متطوع، ضمن خطة المحافظة للتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، وإبراهيم فرج، المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

توزيع كراتين المواد الغذائية

وأكد نائب المحافظ على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية والتي سيتم توفيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات استعدادا لشهر رمضان الكريم، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

نائب المحافظ يشارك في تعبئة الكراتين

وشارك نائب محافظ المنيا في تعبئة إحدى كراتين الخير، والتي تشمل مواد غذائية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المحافظة.

وأشاد نائب المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني في الوصول لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق والتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بجميع القرى ومراكز المحافظة.

من جانبه قال إبراهيم فرج، المدير التنفيذي لفرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إنه بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم فسيتم تنفيذ مطبخين لتجهيز الوجبات الساخنة، بالإضافة لإنشاء مخيم للسحور بنطاق كل مركز.