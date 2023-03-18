توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالشيخ زويد

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في الشيخ زويد ورجال الأعمال 5000 كرتونة مواد غذائية.

قال علي غيط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بشمال سيناء في بيان له إنه قام بحضور احتفالية الشيخ زويد في مبادرة رئيس الجمهورية كتف في كتف وتم توزيع 5000 كرتونة صباح اليوم السبت، وما يقرب من 250 كيلوجرام لحوم عجالي، وذلك للفقراء واليتامي وأصحاب العوز والاحتياجات الخاصة بنواحي المدينة.

عمليات التوزيع اليوم

أكد إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب لـ«الوطن» أن المبادرة انتهت مساء أمس الجمعة، ولكن توابعها من عملية التوزيع استمرت حتى نهار اليوم السبت، وروعي في عملية التوزيع أصحاب الهمم والحاجات الخاصة والأرامل، وهو إهداء من الدولة للأهالي.

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وأضاف أبو شعيرة أن عملية التوزيع شملت وسط المدينة وحي الكوثر، والتجمعات السكنية وبعض القرى خارج المدينة، موضحا أن هناك مبادرات وعمليات منح من الدولة وتوزيع طوال الشهر المبارك

ومن جهة أخرى وصل الى مدينة العريش شباب حزب حماة الوطن المشارك في مبادرة الرئيس «كتف في كتف» ، بحضور هيثم رحمي الأمين العام للحزب، وأمانة الشباب والأعلام، والعلاقات العامة

حزب حماة الوطن يستعد لتوزيع مواد غذائية في القرى والتجمعات

وأكد هيثم رحمي أن الحزب سوف يقوم بتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية في أحياء العريش وتجمعات الشيخ زويد وقرى بئر العبد خلال أيام قليلة بمناسبة شهر رمضان، وتنفيذا لمبادرات رئيس الجمهورية.