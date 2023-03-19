29 هزة أرضية في سوريا خلال 24 ساعة.. وعالم الزلازل الهولندي يتوقع نشاطات أخرى

ذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، اليوم، أنه سجل 29 هزة أرضية أقل من 4.1 درجة علي مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

توزيع الهزات الأرضية

وقال المركز في بيان إن الهزات توزعت كما يلي:

12 هزة في مدينة لواء إسكندرون، و5 هزات جنوب شرقي اللاذقية في البر وكانت تتراوح قوتها بين 1.8 و3.7 درجة، وهزة شمال إدلب بقوة 2.2، وسجلت 11 هزة في البر التركي.

وأشار المركز إلى أن الهزات ما زالت في وضع غير مستقر وسيبقى هناك هزات ضعيفة إلى متوسطة، وفي الوقت الحالي لم يتم الوصول إلى حالة الاستقرار التكتوني بعد.

عالم الزلازل الهولندي يعاود التغريد

وما زال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس مستمرًا في نشر توقعات عن وقوع زلازل رغم الانتقادات والاتهامات بإثارة الذعر حول العالم، مشيرًا إلى حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها علي الأرض، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة خلال الشهر الجاري، رابطًا الأمر باصطفاف الكواكب مع الأرض خاصة كوكب «الزهرة».

وكتب عالم الزلازل الهولندي قال في تغريدة علي تويتر: «إذا كنت تقيس معدل حدوث الزلزال، فإنه يمكن أن يكون هناك 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة، وبالمثل يمكن أن تكون هناك 5 زلازل كبيرة في 4 أيام، لذلك يجب دراسة حدوثها المحدد في الزمان والمكان بعناية وليس التشويش عليها من خلال التأكيد على متوسط قوتها».