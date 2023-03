عالم الزلازل الهولندي يحذّر من نشاط من اليوم حتى 19 مارس «فيديو»

حذّر الباحث الهولندي، فرانك هوجربتس، من نشاط زلزالي الفترة القليلة المقبلة بين 16 لـ19 مارس الجاري، في تغريدة جديدة له عبر موقع «تويتر».

وقال في تغريدته: «في حال فاتتك توقعات 12 مارس، فإنّها تغطي الفترة من 16 إلى 19 مارس بسبب اقتران الأرض الرباعي مع الشمس وعطارد ونبتون».

In case you missed the March 12 forecast, it covers the time from 16 to 19 March due to Earth's quadruple conjunction with the Sun, Mercury and Neptune.



Additional stronger seismic events may occur in the next few days.https://t.co/7sG0awQRNY