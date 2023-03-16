عالم الزلازل الهولندي يحذّر من نشاط من اليوم حتى 19 مارس «فيديو»

حذّر الباحث الهولندي، فرانك هوجربتس، من نشاط زلزالي الفترة القليلة المقبلة بين 16 لـ19 مارس الجاري، في تغريدة جديدة له عبر موقع «تويتر».

وقال في تغريدته: «في حال فاتتك توقعات 12 مارس، فإنّها تغطي الفترة من 16 إلى 19 مارس بسبب اقتران الأرض الرباعي مع الشمس وعطارد ونبتون».

In case you missed the March 12 forecast, it covers the time from 16 to 19 March due to Earth's quadruple conjunction with the Sun, Mercury and Neptune.



Additional stronger seismic events may occur in the next few days.https://t.co/7sG0awQRNY — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 16, 2023

واستكمل: «قد تحدث أحداث زلزالية إضافية أقوى في الأيام القليلة القادمة».

كان مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط أعلن اليوم الخميس، أنّ هناك زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

الزلزال وقع صباح اليوم جنوبي مدينة جيمبر

وأضاف المركز في بيان، أنّ الزلزال وقع صباح اليوم، على بعد 266 كيلومترا جنوبي مدينة جيمبر التي يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص.

وتابع أنّ مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا، ولا توجد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.