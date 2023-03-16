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عالم الزلازل الهولندي يحذّر من نشاط من اليوم حتى 19 مارس «فيديو»

كتب:

وكالات
01:46 م | الخميس 16 مارس 2023
عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي

حذّر الباحث الهولندي، فرانك هوجربتس، من نشاط زلزالي الفترة القليلة المقبلة بين 16 لـ19 مارس الجاري، في تغريدة جديدة له عبر موقع «تويتر».

وقال في تغريدته: «في حال فاتتك توقعات 12 مارس، فإنّها تغطي الفترة من 16 إلى 19 مارس بسبب اقتران الأرض الرباعي مع الشمس وعطارد ونبتون».

واستكمل: «قد تحدث أحداث زلزالية إضافية أقوى في الأيام القليلة القادمة».

كان مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط أعلن اليوم الخميس، أنّ هناك زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وقع في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

الزلزال وقع صباح اليوم جنوبي مدينة جيمبر

وأضاف المركز في بيان، أنّ الزلزال وقع صباح اليوم، على بعد 266 كيلومترا جنوبي مدينة جيمبر التي يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص.

وتابع أنّ مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا، ولا توجد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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بقلم وكالات