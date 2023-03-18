عالم الزلازل الهولندي يتوقع حدوث نشاط زلزالي في دول عربية

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إثارة الجدل بنشر توقعاته رغم الانتقادات الموجهة له من القطاع العلمي الذي لا يعترف بطريقته، والتي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي، بحسبما نقلته قناة «العربية».

عالم الزلازل الهولندي يتوقع بحدوث نشاط زلزالي في دول عربية وأفريقية

نشر عالم الزلازل الهولندي تغريدة على «تويتر»، بتوقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي، في العديد من الدول ومن بين هذه الدول دول عربية مثل «العراق وليبيا»، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

انتقاد عالم الزلازل الهولندي هوجربيتس

وواجه هوجربيتس العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل، حيث تحدث سابقاً عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.

وتوقع عالم الزلازل الهولندي، العديد من الزلازل في العديد من المناطق وكانت أهمهم زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر في مقتل أكثر من 54 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 123 ألف جريح، وهدم أكثر من 30 ألف مبني ومنزل في تركيا.