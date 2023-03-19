أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في المحافظات.. «الأبيض» بـ17 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في المحافظات، تراجعا للبعض منها واستقرارا لأخرى، وفقاً لتعاملات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة في ربوع محافظات مصر، إذ تقدم "الوطن"، خدمة عرض الأسعار للكتاكيت، بينما سجل سعر الكتكوت "الأبيض"، تراجع ممتاز للغاية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في المحافظات

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح ل"الوطن"، أن أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في المحافظات، قد شهدت تراجع ممتاز جيد للغاية يعود علي قطاع كبير من المربين للثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

وأشار "يحيى"، أن أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في المحافظات، سجلت تراجع ما بين جنيهان حتي جنيهان ونصف، إذ سجلت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض ما بين 17 حتى 18 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي، بـ17جنيها.

- كتكوت بط "مسكوفي"، بـ26جنية.

- كتكوت بط "مولار"، بـ27 جنية.

- سعر كتكوت الروزي، بـ9:50 جنيه.

- سعر الكتكوت "الساسو"، ما بين 12 حتى :13 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي بين 7 جنيهات