أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر.. «البلدي» بـ 8.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر، ما بين تراجع للبعض واستقرار لأخرى، وذلك وفقاً لتعاملات البيع والشراء التي أجريت في الأسواق الحرة في شتى ربوع محافظات مصر، حيث تقدم «الوطن»، خدمة عرض الأسعار للكتاكيت، اليوم السبت، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي، تراجعا جيدا.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر، سجلت تراجعا ممتازا يعود بالنفع على قطاع كبير من المُربين للثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وأوضح «زكريا»، أن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 في مصر، شهدت تراجعا ما بين جنيه، وجنيهان، إذ سجلت أسعارها علي النحو التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض ما بين 18حتى 19 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي، بـ 19 جنيها.

- كتكوت بط «مسكوفي»، بـ 28 جنيها.

- كتكوت بط «مولار»، بـ 30 جنيها.

- سعر كتكوت الروزي، بـ 9:50 جنيه.

- استقر سعر الكتكوت الساسو، ما بين 13 حتى 14 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي بين 8:25 جنيه.