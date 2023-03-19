استعدادات مكثفة لموسم الصيف بمطروح.. توفير المياه وتوزيع نقاط الإسعاف

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح مؤتمرا تحضيريا للاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لوضع مخطط جميع الأعمال والخطة الزمنية والتوقيتات مع حصر كافة المطالب والاحتياجات اللازمة بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومساعد مدير أمن مطروح وجميع رؤساء ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

التجهيز للموسم سياحي

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح على ضرورة تلافي كافة الملاحظات والسلبيات في العام الماضى مع تجهيز تقرير بمسؤوليات وأعمال كل جهة وتحمل مسئوليتها ، واهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتيسير وتوفير مزيد من الخدمات لتحقيق رضا المواطن وزائري المحافظة والعمل على الخروج بموسم سياحى لائق بطبيعة ومكانة محافظة مطروح السياحية الواعدة.

منع حجب رؤية البحر

وحول الاستعدادات لاستقبال مصيف مطروح قال السكرتير العام في بيان إنه سيتم منع اى اشغالات على منطقة الكورنيش من الناحية الغربية بدء من ميدان الإسعاف حتى منطقة البوسيت وعدم اصدار تراخيص وازالة اى تعديات وذلك لمنع حجب رؤية البحر واتاحتها لجميع المواطنين للاستمتاع برؤية مياه البحر، مع اعمال تنسيق للاشغالات بالجهة الشرقية للكورنيش.

مخطط لتنفيذ الاستعدادات

ونبه اللواء أشرف إبراهيم على انتهاء كل جهة من اعداد مخطط أعمال استعدادات مطروح كلا في قطاعه خلال 48 ساعة سواء التجميلية أو الخدمية والمطالب اللازمة سواء من دهانات والدعم بمعدات وأجهزة لعرض تقرير شامل على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للتوجيه بالاجراءات اللازمة بشأن الإسراع في تنفيذ كافة الأعمال.

توفير المياه وتوزيع نقاط الإسعاف

ووجه الجهات المعنية بوضع مخطط تنظيم الحملات التموينية والصحية والبرامج الثقافية والتوعوية وتنظيم حركة السيارات والمرور وساحات الانتظار، وازالة الاشغالات وتنظيم العمل بالشواطئ من إنقاذ وتجهيز دورات مياه، وتوفير المواد الغذائية والوقود وتوزيع نقاط الإسعاف واستعدادات المستشفيات، وتوفير المياه للمواطنين وزائرى المحافظة وتأمين استقرار التيار وغيرها من أعمال خلال موسم الصيف السياحي.