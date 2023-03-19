معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية.. 16 منفذا بأنحاء المحافظة

تزداد أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية اليوم الأحد، بافتتاح فرع جديد، ليصل عددها إلى 16 فرعا، وهي فرع رئيسي في محطة مصر، بالإضافة إلى 15 فرعا عبر المجمعات الاستهلاكية والمعارض المؤقتة في كافة أنحاء المدينة الساحلية، أحدثها ما سيتم افتتاحه اليوم في شاطئ المندرة المجاني، ليتم إقامة معرض أهلا رمضان لأول مرة على شواطئ الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية، بعد زيادة عددها، لتعريف كل مواطن بالمعرض الأقرب إلى منزله، للاستفادة بالتخفيضات التي تصل إلى 30%.

16 معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية

جرى تخصيص عدد 11 من المجمعات الاستهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان لتغطية كافة مناطق الإسكندرية غربا ووسط ووشرقا، بالإضافة إلى 5 معارض أخرى في أماكن عامة، حيث تم مراعاة البعد الجغرافي للمناطق الأكثر سكانا لتغطية احتياجاتهم.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 وسط الإسكندرية

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة.

- معرض محطة الرمل.

- معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر، والذي يعد قبلة المناطق من كافة أنحاء المدينة كونها نقطة التلاقي الرئيسية.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 شرق الإسكندرية

- معرض ميدان محمد نجيب سيدي بشر.

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

- معرض ديوان محافظة الإسكندرية

- معرض أهلا رمضان على شاطئ المندرة في الإسكندرية والذي يفتتح ظهر اليوم وهو أحدث معارض الإسكندرية في 2023 حتى الوقت الراهن.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 غرب الإسكندرية

- مجمع البيطاش الرئيسي بجوار عمر أفندىي.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

- معرض برج العرب.