افتتاح معرض «أهلا رمضان» و«المنتجات السيوية» بجامعة الإسكندرية «صور»

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإسكندرية، اليوم الأحد، معرض أهلا رمضان والمنتجات السيوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، والدكتور، سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

توفير السلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن معرض أهلاً رمضان يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كمبادرة من قطاع خدمة المجتمع بالجامعة لتخفيف العبء المادي على المواطنين والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية استعداداً للشهر الكريم، وثمّن الدور الفعال والكبير للجهات المشاركة لتنظيم ذلك المعرض، والتي قامت بعرض كافة السلع بأسعار مناسبة للجميع.

منتجات معرض أهلا رمضان في جامعة الإسكندرية

فيما أكد الدكتور محمد انور أن المعرض يوفر كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان، من تمور وعسل وزيت زيتون وياميش ونعناع جبلي والعطارة ومنتجات سيوة.

وأوضح «أنور» أن أهمية إقامة مثل هذه المعارض في هذا التوقيت تكمن في تخفيف الأعباء عن منتسبي جامعة الإسكندرية، حيث تتميز المنتجات بجودتها العالية وانخفاض أسعارها.

افتتاح مشتل الزهور بكلية التربية جامعة الإسكندرية

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور أشرف الغندور، مشتل الزهور بكلية التربية جامعة الإسكندرية، تزامنا مع أعياد الربيع، كما تفقد وحدة الإرشاد الأكاديمي، وتوجه بالشكر لعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لمجهودهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية بالكلية.