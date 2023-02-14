تفاصيل تعاون لطيفة مع حلمي بكر في أغنية جديدة.. «اشتغلوا عليها بالمستشفى»

تحتفل الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلادها اليوم، الذى يتزامن سنويا فى الرابع عشر من شهر فبراير، وعادت لطيفة مؤخرا من دبي بعد زيارة سريعة إلى الموسيقار حلمي بكر للاطمئنان على صحته، وتحتفل بعيد ميلادها هذا العام قبل طرح أغنيتها الجديدة.

لطيفة تزور حلمي بكر فى المستشفى

الأغنية الجديدة التى كشفت لطيفة عن كواليسها لـ«الوطن»، من المقرر أن تجمعها بالموسيقار حلمي بكر، وكتب كلماتها الشاعر فوزي إبراهيم، وتم العمل على الأغنية خلال تواجدهم سويا فى المستشفى منذ أيام.

فوزها بجائزة الموسيقى الإفريقية

وحازت لطيفة مؤخرا على جائزة المنظمة لجوائز الموسيقى الأفريقية THE HEADIES، عن منطقة شمال أفريقيا بعد تقديمها «ميني ألبوم» على حساب الفنانة المغربية منال، والفنان محمد رمضان، وكتبت منشورا فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت ألبوم لطيفة 2022، وتضمن 5 أغنيات جديدة لها قدمتها باللهجات المصرية والخليجية.