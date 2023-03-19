أمطار ورياح تضربان الإسماعيلية.. وتحذيرات للمواطنين من الساعات المقبلة

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، أمطار على أماكن مختلفة من المحافظة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي ضربت عدة محافظات مع رياح شديدة على مناطق من الوجه البحري.

وتساقطت أمطار الإسماعيلية على المدينة ومراكز ابوصوير والقنطرة شرق والقنطرة غرب، فيما تكاثرت الغيوم على مراكز فايد والقصاصين والتل الكبير مما ينذر بسقوط أمطار.

تحذيرات من أمطار الإسماعيلية

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والمباني المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وقالت الصفحة الرسمية لديوان المحافظة إن الإسماعيلية تشهد نشاط كبير للرياح تصل سرعتها إلى 36 كيلو في الساعة فيما انتشرت فرق الطوارئ في شوارع المحافظة تحسبا لتكدس مياه الأمطار في بعض الطرق.

الأرصاد: أمطار علي هذه المناطق خلال ساعات

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية علي فيسبوك، إن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شرق البلاد خاصة محافظات بورسعيد ودمياط ولدقهلية والعريش يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما ظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أيضا على بعض المناطق المحددة من السواحل الشمالية الغربية.