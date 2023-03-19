«الأعلى للآثار»: زودياك معبد إسنا يرفع أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة

كشف أثري جديد ومهم أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار اليوم ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وهو اكتشاف منظر زودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية بمعبد إسنا بصعيد مصر، ولفتت الوزارة إلى أن منظر الزودياك الذي تم الكشف عنه يصور الأبراج الفلكية الـ 12 من الحمل إلى الحوت.

وأشارت وزارة السياحة والآثار خلال بيان صحفى اليوم، إلى أن زودياك معبد إسنا الذي تم الكشف عنه اليوم يُمثل أيضًا الكواكب الخارجية وهي: المشترى، وزحل، والمريخ وهي تصور لما يسمى بالسهام الـ7 بالإضافة إلى بعض النجوم أو الأبراج التي استخدمها المصريون القدماء لقياس الوقت.

وزيري: منظر الزودياك سيسهم في زيادة أعداد الزائرين

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن منظر الزودياك الذى تم الكشف عنه اليوم بسقف معبد إسنا سيسهم بنسبة كبيرة فى زيادة أعداد الزائرين من المصريين والسائحين وتشجيعهم على زيارة معبد إسنا ليتمتعوا برؤية هذه المناظر الفلكية الفريدة، ولا سيما أنه لا يوجد تمثيل كامل لمنظر الأبراج في مصر القديمة سوى تمثالين فقط بمعبد دندرة بمحافظة قنا.

وأضاف أن اكتشاف منظر الزودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية لمعبد إسنا جاء عبر فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار، وذلك أثناء أعمال مشروع تسجيل وتوثيق وترميم المعبد وإظهار ألوانه الأصلية والذي يقوم به البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار المصرية وجامعة توبنجن.

الكشف عن عدد من المناظر التي تصور عدداً من الآلهة المصرية

ومن جهته، قال الدكتور كريستيان ليتز، رئيس الجانب الألماني بالبعثة المشتركة بين مركز تسجيل الآثار المصرية وجامعة توبنجن، إنه تم كذلك الكشف عن عدد من المناظر التي تصور عدداً من الآلهة المصرية والحيوانات من بينها الثعابين والتماسيح وكذلك مناظر لكائنات مركبة، مثل الثعبان برأس كبش أو طائر برأس تمساح وذيل ثعبان وأربعة أجنحة، بالإضافة إلى نقوش إضافية بالحبر الأسود مع أسماء الكائنات الإلهية.