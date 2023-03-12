«الأعلى للآثار»: رسوم سراديب معبد دندرة 100 جنيه بداية من يونيو 2023

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس وافق خلال جلسته التي انعقدت يوم 28 فبراير الماضي، على فرض رسم زيارة لسراديب معبد دندرة (العلوية والسفلية)، على أن تكون أسعار التذاكر بداية من يوم 1 يونيو المقبل، 100 جنيه للزائر والطالب الأجنبي، و50 جنيها للزائر والطالب المصري.

تطبيق الأسعار بداية من يونيو المقبل

وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الخطاب الذي أرسله إلى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، كافة الغرف السياحية بضرورة تطبيق العمل بتلك الأسعار بداية من شهر يونيو2023.

حضور 20 فردا بمنطقة أهرامات الجيزة شرط لإقامة العرض الثالث للصوت والضوء

وفي سياق آخر، قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركة أوراسكوم القابضة القائمة على أعمال التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم حددت الحد الأدنى اللازم لإقامة العرض الثالث بمنطقة أهرامات الجيزة بـ 20 فردا.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات خلال شهر رمضان المبارك الذى سيبدأ يوم 23 مارس الجاري، ستبدأ من الساعة 8.30 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 11.30 مساء حيث يتم تنظيم 3 عروض يوميا، أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت» من كل أسبوع.

وأشار إلى أنه بالنسبة لعروض الصوت والضوء خلال رمضان بمعبد الكرنك فستكون طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى الساعة الـ 11 مساء حيث يتم تنظيم 3 عروض يوميا، مشيرا إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة فيلة ستكون من الساعة 8.15 مساء وحتى الساعة 10.15 مساء وذلك طوال أيام الأسبوع.

يشار إلى أن عروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك ستقام بأكثر من لغة.