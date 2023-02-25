«الأعلى للآثار»: الانتهاء من معظم أعمال التطوير لـ100 آثر إسلامي بالقاهرة

قال الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم اليوم عمل جولة سياحية داخل مسار السياحي بمنطقة الدرب الأحمر، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بمجموعة من الآثار بشارع الدرب الأحمر.

برتوكول تعاون لترميم الآثار مع مؤسسة الأغاخان

وأضاف «عبد الله»، في حوار بتقرير مذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن أعمال الترميم بمنطقة الدرب الأحمر تمت من خلال ببرتوكول تعاوني مع مؤسسة الأغاخان لفنون الثقافة، مشيرًا إلى أن الجولة السياحية ستبدأ من داخل حديقة الأزهر، مرورًا بمجموعة من الآثار أهمها بقايا السور الشرقي للقاهرة، وقبة تربل الشريف ومدرسة خاير بك، والأمير ألناق الحسامي ومسجد آق سنقر والجامع الأزرق، مدرسة أم السلطان شعبان ومنزل الرزاز وصولًا لزاوية فرج وباب زيلة.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالمجلس الاعلى للآثار، أن مسار الدرب الأحمر يتيح للسائح التجول بين مجموعة متنوعة كبيرة من الآثار تجمع ما بين قباب ضريحية وبقايا سور ومدرسة ومسجد ومنزل وقصر وخانكة، لافتًا إلى أن سعر التذاكر تبلغ 120 جنيها للسائح الأجنبي و60 جنيها للطالب الأجنبي و20 جنيهًا للزائر المصري و10 جنيه للطالب المصري.

آثار متنوعة بمسار الدرب الأحمر

وأشار إلى أن مسار السياحي بالدرب الأحمر يقع ضمن خطة وزارة الآثار لترميم 100 آثر بالقاهرة التاريخية، إذ كانت البداية منذ عام 2018 وحتى الآن، وتضمن التطوير أعمال الصيانة لـ 100 أثر إسلامي تم اختيارها والانتهاء من مجموعة كبيرة منها، منوهًا عن أن العديد من هذه الأعمال تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، وجرى افتتاح 3 آثار منها.