ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاده في كواليس مسلسل ضرب نار

شارك الفنان ماجد المصري، جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو احتفاله بعيد ميلاده من كواليس مسلسل ضرب نار، المقرر عرضه في رمضان 2023.

وظهر ماجد المصري خلال الفيديو بجوار فريق العمل، بتورتة، وعلق قائلا: «عيد ميلادي في كواليس ضرب نار بقيادة ياسمين عبدالعزيز».

مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ويجسد ماجد المصري خلال أحداث المسلسل، دور رجل أعمال شرير يحاول إيذاء مهرة وجابر الكومندا.