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تعرف على أحداث مسلسل ضرب نار برمضان 2023.. ياسمين عبدالعزيز عاملة في مصنع

كتب:

ياسمين محمود
07:57 م | السبت 18 مارس 2023
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

 

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني «ضرب نار» الذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية.

أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل»، تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل«اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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