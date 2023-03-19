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روجينا تنشر كواليس جديدة من تصوير مسلسل «ستهم»

كتب:

محمود الرفاعى
07:09 م | الأحد 19 مارس 2023
روجينا

روجينا

تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «ستهم»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد فيه شخصية سيدة صعيدية.

مسلسل ستهم تأليف ناصر عبد الرحمن

ونشرت روجينا جزءا من كواليس تصوير المسلسل عبر إنستجرام قائلة: «اللي بيجي على ستهم، ولسه كل واحد في الكست دا ليا حق عرب عنده على العذاب اللي شفته على إيديكم».

ويشارك في مسلسل ستهم العديد من الفنانين مع الفنانة روجينا منهم: نانسي صلاح، والمنشد ياسين التهامي، الذي يظهر فى الدراما التليفزيونية لأول مرة فى مسيرته، وأحمد رفعت، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

من المقرر أن يشارك الفنان إياد نصار في المسلسل كضيف شرف إذ يجسد شخصية زوج الفنانة روجينا ثم يتم قتله خلال أحداث الحلقات الأولى.

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