زيادة التموين في شهر رمضان 2023.. اعرف حصة السلع والخبز لحاملي البطاقات

يشهد شهر رمضان 2023 صرف زيادة التموين المستحقة للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي، الذي منحته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا لمدة 10 أشهر.

قيمة زيادة التموين في رمضان 2023

ويصرف نحو 38 مليون مواطن قيمة زيادة التموين في شهر رمضان 2023، والتي بدأ صرفها في شهر سبتمبر 2022 وتستمر حتى شهر يونيو 2023، بالقيمة التالية:

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.

حصة السلع التموينية والخبز

وتعتبر حصة السلع التموينية للأسر أصحاب البطاقات في شهر رمضان 2023، ثابتة، وتحدد وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ تحدد حصة السلع للفرد بقيمة 50 جنيها حتى الفرد الرابع و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس، مضافا عليها حصة السلع بقيمة الدعم الاستثنائي المقر للأسرة إذا كانت من بين الأسر الأولى بالرعاية.

حصة الخبز للأسرة صاحبة بطاقة التموين

وتأتي حصة الخبز المستحقة للأسرة صاحبة البطاقات كما هي والمقرة بعدد 5 أرغفة خبز يوميا لكل فرد مدرج على البطاقة، بإجمالي 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر، مع إمكانية استبدال فارق نقاط الخبز بسلع تموينية في الشهر التالي.