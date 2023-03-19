إقبال على شراء الكنافة والقطايف في الغردقة استعدادا لشهر رمضان

بدأت روائح شهر رمضان الكريم مبكرا في الغردقة حيث شهدت محلات الكنافة إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة الأقباط الذين توافدوا لشراء الكنافة والقطايف الطايرة وجذبت الكنافة البلدي المواطنين تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إقبال على محلات الكنافة بمحلات الغردقة

أشار الشيف جمال وحيد صاحب محل كنافة بالغردقة إلى أن روائح شهر رمضان الكريم بدأت مبكرا في الغردقة حيث توافد عدد كبير من المواطنين على شراء الكنافة خاصة الكنافة البلدي والقطايف الطايرة، مؤكداً في تصريحات لـ الوطن أن الأخوة المسيحيين أكثر توافدا على محلات الكنافة لشراء الكنافة القطايف الطايرة.

إقبال على الكنافة الطايرة

وكشف وحيد أن سر الإقبال الكبير المواطنين في الغردقة على شراء الكنافة والقطايف الطايرة يرجع إلى شوق المواطنين إلى أجواء رمضان وروحانيته العطرة، لافتاً إلى أن إقبال المواطنين قبل أيام من شهر رمضان يتيح لهم تذوق الكنافة القطايف والحكم على جودة المذاق حيث أن في شهر رمضان لا يمكنهم التذوق خلال النهار وهم صائمين، مؤكدا أن الإقبال علي الكنافة البلدي الأكثر طلبا وأن سعر كيلو الكنافة 25 جنيه مصري بمعرض أهلا رمضان بالغردقة.