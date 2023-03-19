مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن جميع المواعيد الخاصة بتحركات القطارات خلال شهر رمضان 2023، بحيث تتناسب مواعيد العاملين والذين ينتقلون يوميا من المحافظات الى القاهرة الكبري والعكس، لتتوافق مع مواعيد تحركات الطلاب، بحيث يستطيع الجميع اختيار المواعد المناسبة لتحركاتة طوال الشهر، ووفقا لمواعيد العمل أو الدراسة الجامعية.

مواعيد القطارات في شهر رمضان

من خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، مواعيد عمل القطارات خلال شهر رمضان، وفقا لما كشفت عنه الهيئة القومية للسكك الحديدية، فى إطار سلسة الخدمات التى تحرص على تقديمها لقرائها ومتابعيها على مدار اليوم.

مواعيد قطارات الإسكندرية- القاهرة في رمضان

- قطار VIP الإسكندرية / القاهرة: الساعة 7:00 مساء.

- قطار تالجو الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:00.

- قطار VIP 906 الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:30.

- قطار VIP 928 الإسكندرية / القاهرة: الساعة 15:00.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى الساعة 5:10.

مواعيد قطارات القاهرة / الإسكندرية

- قطار 921 VIP يصل القاهرة الساعة 21:40

- قطار 2022 تالجو يصل القاهرة 9:35

- قطار 906 VIP يصل القاهرة 10:05

- قطار 928 VIP ايصل القاهرة الساعة 17:50

- قطار 3008 ثالثة مكيفة يصل القاهرة 8:30

- قطار 8 روسى تهوية يصل القاهرة الساعة 9:15

مواعيد قيام القطارات القاهرة / طنطا / المنصورة

- قطار 948 المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قطار 65 طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

-قطار 1915 شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قطار 1914 المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

هذا وفى نفس السياق تقرر بداية من اول ايام شهر رمضان، وقوف قطار 912 «الإسكندرية / القاهرة» بمحطتي طنطا وبنها فقط، و قطار 913 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطتي طنطا ودمنهور فقط .

كما تقرر إلغاء وقوف قطار رقم 923 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار.