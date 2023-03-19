جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2023

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس قرارا بمواعيد العمل، خلال شهر رمضان المبارك لعام 14444/ 2023، وتفاصيل تطبيق قواعد العمل طوال شهر رمضان، وفق ما أعلنت عنه الجامعة في بيان لها اليوم.

مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2023 بجامعة عين شمس

وقالت الجامعة في بيانها، إن مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهرا مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.

وفي سياق منفصل، افتتح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا الذي تنظمه كلية الآثار بجامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والأكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر، مؤكداً أهمية موضوع المؤتمر، مشيرًا إلى أن تعاقب الحضارات على مصر وخاصة منطقة الدلتا، سيفتح بابا للاكتشافات الأثرية المتعددة والمتنوعة.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تعد امتدادًا لجامعة أون المصرية القديمة منذ نحو 5000 سنة، بمنطقة المطرية ما يعطي اهتمامًا خاصًا لجامعة عين شمس بالمنطقة.

بناء الشراكات المحلية والدولية

ورحب الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، بالحضور، مضيفًا أن المؤتمر يعقد بالتزامن مع انطلاق جامعة عين شمس نحو جامعات الجيل الرابع، وما يتطلبه ذلك من الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك بناء الشراكات المحلية والدولية، وهو ما يتضح من التعاون مع جمعية استكشاف مصر، والأكاديمية البريطانية، ووزارة السياحة والآثار كشركاء فاعلين بهذا المؤتمر.

ومن ناحية أخرى، تأتي استضافة كلية الآثار لهذا المؤتمر امتدادًا واستكمالًا لمؤتمرٍ لمركز الدراسات البردية والنقوش التابع للكلية الذي حمل في نسخته العاشرة عنوان: «آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا» وهو ما يكشف توجه الكلية نحو دراسة آثار وتراث كلٍّ من دلتا مصر وصعيدها على حد سواء.