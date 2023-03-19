زراعة 40 ألف شجرة بمدن وقرى بيلا والحامول وسيدي سالم بكفر الشيخ

واصلت الوحدات المحلية لمراكز بيلا والحامول وسيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، زراعة 40 ألف شجرة مثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتُنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لزراعة الأشجار المثمرة والزينة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة وقرى المركز، في إطار متابعة التغير المناخي وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ علي البيئة، وبدء في زراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين.

وقد أعطى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، إشارة البدء في زراعة شتلات الأشجار المثمرة داخل المدينة وجميع الوحدات القروية في الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل المدينة، وبدأت في الشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، والمنتزهات، وأحواض الزينة بالمدينة، بجانب الشوارع الرئيسية بالقري، من خلال فريق عمل من إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا برئاسة وفاء صلاح.

توزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان في بيلا

وكان رئيس مركز ومدينة بيلا، وجّه، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان علي الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وتشمل خطة توزيع 13 ألف شجرة مثمرة والتي تتضمن 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة عبارة عن «ليمون، وجوافة، وزيتون، وبرتقال، وبزرومي، وجزورين، ورمان، وأكاسيا، ونبق»، على الوحدات المحلية لمركز بيلا الـ11، بجانب الإدارات الصحية، والزراعية، والبيطرية، والتعليمية، ومنطقة مياه الشرب، وهندسة الري، وهندسة الصرف، ومداخل المدينة، والحدائق العامة والمنتزهات، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة»، وفي إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المراكز والمدن والقرى.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة الجديدة أمام بنك مصر بسيدي سالم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس، والمؤسسات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.

توزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن، والمصالح الحكومية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شهد في وقت سابق، وصول وتوزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن، والمصالح الحكومية، فضلاً عن زراعة أول شجرة برافد الطريق الدولى «طنطا - كفر الشيخ».