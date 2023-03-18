زراعة 14850 شجرة مثمرة بقرى كفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت زراعة المئات من الأشجار المثمرة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ طنطا» وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

زراعة أشجار مثمرة بغرب مدينة كفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجار المثمرة بحي غرب كفر الشيخ، حيث تم زراعة حديقة صبري القاضي، واستكمال أعمال الزراعة بطول امتداد طريق صبري القاضي المزدوج اتجاه طريق سخا محلة موسى من الجانبين، جاء ذلك بإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومدير إدارة المشاتل والمنتزهات بالوحدة.

زراعة أشجار مثمرة بقري كفر الشيخ

كما شهدت مداخل ومخارج قرى شباس الشهداء، وسنهور المدينة، وكفر مجر، وشباس الملح، التابعين لمركز دسوق بكفر الشيخ، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

وأوضح اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، إلي أنه تم استلام 14850 شجرة وتم توزيعها كالتالي: 6550 للقسم الزراعي بمدينة دسوق «مشتل مجلس المدينة» ، و750 شجرة للإدارة الزراعية، و300 شجرة للطب البيطري، كما تم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق الـ11، وهي 7250 شجرة، موزعة كالتالي 843 شجرة لقرية سنهور المدينة ، 805 شجرة للعجوزين، 575 شجرة لشباس الملح، 724 شجرة لمحلة دياي.

بينما تم توزيع 724 شجرة لشباس الشهداء، 560 شجرة أبو مندور، 714 شجرة لمحلة أبو على، 524 شجرة لقرية الكنيسة ، 529 شجرة لقرية كفر مجر 523 شجرة لقرية كفر العرب ، 744 شجرة لقرية شابة، وما زالت المبادرة قائمة حتى الانتهاء يوميا تحت إشراف نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل قدري ناصر، ومدير القسم الزراعي، وعماد فتحي، ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى.