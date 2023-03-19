محافظ دمياط: تطوير 7 مناطق سكنية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهي "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، إذ جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات الاستشارية والمُنفذة وأعضاء لجنة الإشراف على المشروع.

تحقيق طفرة على أرض الواقع

واطلعت محافظ دمياط، اليوم، على نسب التنفيذ بجميع المناطق، وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية، كما تم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بنهو تلك الأعمال بكل منطقة ، حيث ناقشت الدكتورة منال عوض آلية تلافي أي معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ لتحقيق طفرة على أرض الواقع.

رفع كفاءة شبكات المرافق والطرق

وبحثت محافظ دمياط ملامح الخطة القادمة لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع، وإنهاء تلك الأعمال بعدد من المناطق، مؤكدة على الدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة للتنفيذ، كما وجهت بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية والهندسية، موجهة أيضاً بالتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الهدف من المشروع بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق.