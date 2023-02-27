محافظ دمياط تفتتح مشروع تطوير 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور «صور»

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، مشروع تطوير 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور، بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

أعمال تطوير شاملة

وصرحت محافظ دمياط، مساء اليوم، بأن المشروع من تنفيذ أعمال تطوير شاملة لشوارع النقراشى بطول 990 متر والشيخ عبدالله بطول 550 مترا، وأيضًا محمد عبده وعبدالوهاب داود بطول 600 متر لكل شارع منهما، حيث شملت الأعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والانارة علاوة على إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ورصف الطريق بالأسفلت وتخطيطه وتطوير المقام القائم بشارع النقراشي.

ولفتت إلى أنّ تلك الشوارع تُعد من أهم المناطق التي تمر بوسط مدينة فارسكور، كما لفتت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المشروع جاء ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، والتي تضمنت تطوير بعض المناطق الرئيسية بعدد من مدن المحافظة، جاءت على مدار عامين متتاليين.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذا المشروع يُعد الثاني بالتعاون مع الجهاز بمدينة فارسكور ،حيث تم تطوير كورنيش النيل بالمدينة العام الماضي.

رفع كفاءة وسط المدينة

وأكدت المحافظ تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة وسط المدينة بالكامل وذلك من خلال رصف الشوارع الفرعية بالبلاطات الخرسانية ضمن خطة رد الشئ لأصله، هذا إلى جانب رصف عدد آخر من الشوارع بالأسفلت، والبلاطات الخرسانية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط

ووجهت محافظ دمياط الشكر إلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على هذا التعاون المثمر الذي تحقق من خلاله رؤية المحافظة في تطوير المناطق الرئيسية بعدد من المدن ورفع كفاءة شبكات الطرق بها.