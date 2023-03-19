إخلاء سبيل المتهم بتعذيب القطط في باب الشعرية بكفالة 500 جنيه

أمرت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم في قضية تعذيب قطة وتصوير مقطع فيديو عبر «تيك توك» بمنطقة باب الشعرية، على ذمة التحقيقات معه، بكفالة 500 جنيه.

وأفادت التحقيقات، بالعثور على المقاطع الخاصة بالواقعة داخل هاتف المحمول الخاص بالمتهم، وأمرت بالتحفظ عليه وتفريغ مقاطع الفيديو.

وكشفت التحقيقات، إقرار المتهم بارتكابه للواقعة بغرض المزاح مع أصدقائه، ورفعها على التيك توك لجذب المشاهدات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص عبر حسابه علي تطبيق «تيك توك»، أثناء تعذيبه لـ«قطط».

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف صاحب الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه عامل بمقهى مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.