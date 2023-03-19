‎موعد امتحانات التيرم الثاني 2023 بالمدارس.. تعليمات عاجلة بتجهيز المطابع

موعد امتحانات التيرم الثاني 2023 بالمدارس، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لصفوف النقل للابتدائية والإعدادية والثانوية 6 مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم وضع الجداول من قبل المديريات وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التعليم.

موعد امتحانات التيرم الثاني 2023 بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبدأ 12 يونيو المقبل، والدبلومات الفنية 20 مايو للامتحانات العملية و27 للامتحانات النظرية وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

استعدادات امتحانات التيرم الثاني 2023

ومن جانبها، بدأت المديريات التعليمية استعدادتها لـ امتحانات التيرم الثاني 2023 لصفوق النقل، ووجهت جميع الإدارات التعليمية بالآتي:

- التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة لآداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص والشفافية.

- التأكيد على أهمية سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها ومراعاة السرية التامة في جميع أعمال الامتحانات.

- تجهيز المطابع لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- تجهيزات المطابع، كذلك أوراق الامتحانات، بالإضافة إلى صيانة المطبعة استعدادًا لـ امتحانات التيرم الثاني 2023.

- متابعة الموجهين للتأكد من خطة توزيع المناهج والمرور الدوري خلال شهر رمضان لمتابعة الخريطة الزمنية للانتهاء من المناهج في المواعيد المحددة، والموجه هو المسؤول الأول والأخير عن الامتحانات وكذلك المواصفات الفنية للورقة، والكتاب المدرسي هو الأساس في أسئلة الامتحانات وضرورة كتابة رقم السؤال والصفحة في نموذج الإجابة.

- استبعاد أي عضو وضع الامتحان ولديه أي مخالفة أو سلبية سابقة في العملية الامتحانية تحقيقا للشفافية.

- مصلحة الطالب هي الأساس ولها الأولوية ويجب احترامها.

- يجب التصحيح بكل دقة وكذلك مراجعة التصحيح من قبل الموجهين داخل الإدارات بجدية.