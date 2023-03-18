فرص عمل برواتب تصل إلى 6200 جنيه في الإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إتاحة فرص عمل برواتب تصل إلى 6200 جنيه للجنسين في عدة أماكن داخل محافظة الإسماعيلية.

فرص عمل في الإسماعيلية

وكشفت وزارة القوى العاملة عن إتاحة فرص عمل في شركة بجمعية العاشر من رمضان على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي لـ9 أشخاص بينها 3 وظائف لعمال مخزن و6 وظائف كمندوبي مبيعات.

وقالت وزارة القوي العاملة إن الرواتب تبدأ من 2800 جنيه حتى 6200 جنيه بشرط أن يكون المتقدم حاص على مؤهل متوسط أو مؤهل عال ولديه خبرة عامين علي الأقل في العمل مشيرة إلى التواصل مع الشركة عبر رقمها 01283612928.

8 فرص عمل جديدة في الإسماعيلية

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 8 فرص عمل في الإسماعيلية في إحدى الشركات كعمال إنتاج بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية في المحافظة.

واشترطت الشركة أن يكون العاملين من الحاصلين على بطاقات الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه من الممكن توظيف الجنسين من سن 18 عاما وحتى 30 عاما مشيرة إلى أن التواصل مع الشركة عبر رقم 01223550741.