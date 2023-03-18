طرح سلع بأسعار مخفضة في الإسماعيلية.. الأرز بـ14.5 جنيه والزيت بـ35

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية عن توفير كميات من السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع في الإسماعيلية

وقال عماد حجازي رئيس نقابة العاملين بمديرية التموين بالإسماعيلية إنه تم توفير نصف طن من الأرز المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو الواحد إلى جانب توفير الزيت بسعر 35 جنيها للزجاجة الواحدة وزن 700 جرام.

وأوضح لـ«الوطن» أنه تم ضخ الكميات بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية تمهيداً لبيعها للمواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

توفير الفراخ البرازيلي في الإسماعيلية

وأشار إلى ضخ كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي وزن 1100 جرام، بفروع دلتا ماركت ومجمع أهرام الشيخ زايد وجمعية تسويق الأسماك وتجزئة الخامسة تحت إشراف آمال أبو السعود مدير إدارة تموين الإسماعيلية.

كان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، أعلن عن توفير كميات من لحوم الدواجن البرازيلي في الإسماعيلية وطرحها في معارض أهلا رمضان والمنافذ المختلفة قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف عثمان أنه جار تجهيز بعض السيارات المجهزة بكميات من السلع لتجوب شوارع المحافظة لبيعها بأسعار مخفضة للجمهور بنفس أسعار المعارض لرفع العبء عن المواطنين.