فرص عمل وزارة القوى العاملة لذوي الهمم بمحافظة الإسماعيلية.. تفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إتاحة فرص عمل لذوي الهمم بمحافظة الإسماعيلية من الجنسين في أحد المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدخل المحافظة.

وبحسب بيان رسمي لوزارة القوي العاملة فإن مصنع فولجا انترناشيونال أتاح 8 فرص عمل لذوي الهمم من الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة 5%.

اشتراطات فرص عمل وزارة القوي لذوي الهمم في الإسماعيلية

واشترطت الشركة في فرص عمل وزارة القوى العاملة لذوي الهمم في محافظة الإسماعيلية أن يكون العاملين من الحاصلين على بطاقات الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه من الممكن توظيف الجنسين من سن 18 عاما وحتى 30 عاما مشيرة إلى أن التواصل مع الشركة عبر رقم 01223550741.

وأعلنت وزارة القوي العاملة عن إتاحة فرص أخرى لذوي الهمم في عدة محافظات بينها القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط والدقهلية وجنوب سيناء.

فرص عمل في الإسماعيلية برواتب 6200 جنيه

وكشف بيان رسمي لوزارة القوى العاملة عن إتاحة 3 فرص عمل كمندوبي مبيعات، و6 وظائف لعمال مخزن في نفس الشركة.

وقالت وزارة القوي العاملة إن الرواتب تبدأ من 2800 جنيه حتى 6200 جنيه بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل عال ولديه خبرة عامين ويتم التواصل مع الشركة عبر رقمها 01283612928.