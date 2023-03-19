ياسمين غيث: ألم لا يحتمل «في عضمي» بعد إزالة الورم السرطاني

كشفت الفنانة ياسمين غيث، تطورات حالتها الصحية بعد خوضعها لعملية جراحية معقدة قبل أسابيع، لإزالة ورم، إذ قالت: «عارفة إنكم قلقانين عليا، ومش عايزة اتأخر عليكم أكتر من كدة رغم تعبي لسة».

ونشرت ياسمين غيث، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لها من داخل المستشفى، إذ قالت: «مبدئيا ده شكلي معظم الـ5 شهور اللي فاتوا.. من شهر 11 حتى الآن.. الحمد عملت العملية يوم 2/ 6، عملية open chest لإزالة ورم حجمه 8 سم، الحمد لله ألف حمد وشكر طلع حميد، وطلع إنه كتلة من الغدة الدرقية، وده هيحتاج إني أعمل فحوصات وcheck up على الغدة كل 3 شهور».

العملية مكانها صعب والفتح في عضم الصدر

وأضافت ياسمين غيث، «ده طبعًا غير الـgeneral check up اللي بعمله كل 6 شهور.. الحمد لله على كل حاجة.. عاملة إيه؟ تعبانة.. حاسة بإيه؟.. ألم لا يحتمل في عضمي، في ضلوعي، في أعصابي.. بس كدة؟ لأ.. العملية مكانها صعب والفتح في عضم الصدر ألمه مش طبيعي، بس أي إنسان عادي بيحس بالألم ده بطريقة معينة لكن أنا إيه اللي بيحصل معايا؟».

الوجع لا يحتمل

وأضافت ياسمين غيث «أنا من 7 سنين عملت عملية الـbreast cancer اللي شالوا فيها من صدري اليمين جزء من العضلة، ومعظم الغدد (lymph nodes) اللي تحت الذراع وده أثر من وقتها على ذراعي اليمين وفضل كذا شهر بيوجعني وبعد كدة كمّل معايا التنميل.. الوجع لا يحتمل».

وتابعت ياسمين غيث: «بعد العملية الأخيرة، فهمت إن الفتح في نص القفص الصدري والقطع في العضلة دي والعضم والأعصاب، بيأثر علي الذراعين، لأن معظم قوة حركتهم بتكون من عضلة الصدر.. فضلت حوالي أسبوعين مش عارفة أستخدم إيديا.. الإتنين خالص».

وأضافت ياسمين غيث «شوية بشوية مع العلاج الطبيعي بقيت عارفة أستخدم الشمال في حاجات بسيطة واليمين برده لأ والألم في ضلوعي ودراعي وكتفي ورقبتي اليمين غير محتمل لدرجة إن الدكاترة بيدوني مسكنات جدول لازم يدوهالي من المستشفي.. لغاية ما الدكاترة قالولي للأسف نصك اليمين بدراعك اليمين هيكون متأثر أكتر بسبب عملية الـbreast cancer القديمة اللي أصلا سايبة أثر علي ذراعك فمعلش مافيش حل غير إنك تستحملي وتاخدي مسكنات للألم وعلاج طبيعي لغاية ما يرجعلك الـrange of motion والإحساس تاني بنسبة كبيرة».

وتابعت: «الحمد لله علي كل حاجة، بس قلت أحكلكم كدة وده ملخص لتفاصيل كتير قوي صدقوني منها إني بيغمي عليا من الوجع و غيره.. أنا مش بحب أحط صور كدة بس حبيت أعرفكم المرة دي أنا في إيه وبعدي بإيه وشكلي عامل إزاي حاليًا والجرح شكله إيه علشان ماتتخضوش لما تشوفوني لأن أنا من كتر وجع الجرح كمان والـirritation اللي فيه مش بستحمل هدوم عليه فحتي في عز البرد بكون مش حاطة أي هدوم عليه علشان مش بستحمل.. فماتخافوش من شكله.. ادعولي أرجع زي الأول.. أنا بقالي 5 شهور عملت فيهم 4 عمليات بين المستشفيات والعناية المركزة والدكاترة والفحوصات وأوجاع لا تحتمل والله، إدعولي علي الأقل أرجع أعيش من غير ألم تاني.. أنا الحمد لله بتحسن بالعلاج الطبيعي بس ببطأ شوية.. بحبكم قوي وكل ما أقدر هاجي أطمنكم عليا».