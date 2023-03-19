الداخلية تواصل مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «مأموري أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار مبادرة كلنا واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها جميع الأجهزة والقطاعات بالوزارة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «القاهرة- الأسكندرية- شمال سيناء- جنوب سيناء- مطروح- بورسعيد- أسيوط- الغربية- سوهاج»، بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية، في المشاركة المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.