أزمة جديدة في بنك كريدي سويس وتسريبات مقلقة بشأن مصيره

ذكرت السلطات السويسرية، اليوم، أنها تدرس التأميم الكامل أو الجزئي لبنك كريدي سويس، الذي يعاني من أزمة كبيرة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تفاقم أزمة بنك كريدي سويس

وبحسب التقرير، أن هذا الأمر هو الحل العملي الوحيد لإنقاذ بنك كريدي سويس، الذي تأسس في عام 1856، بعيداً عن عرض البنك المنافس «يو بي إس» للاستحواذ عليه، فيحاول بنك كريدي مقاومة عرض الشراء حيث يراه منخفض للغاية وسيؤذي مساهميه وموظفيه الذين لديهم أسهم في البنك.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصدران مطلعان اليوم، أن السلطات السويسرية تدرس أيضا تحميل حائزي سندات بنك كريدي سويس خسائر ضمن حزمة الإنقاذ، ولم تتخذ السلطات قراراً بعد بشأن هذه الخطوة ولا يزال من الممكن تغيير بعض شروطها.

إنهاء استحواذ بنك يو بي إس

وتسعى السلطات السويسرية، إلى إنهاء استحواذ بنك «يو بي إس» على منافسة الأصغر قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا، وأن الجهات التنظيمية في أوروبا قلقة إزاء تلك الخطوة وتخشي من أن يؤثر ذلك علي ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع المالي الأوروبي.

شهد بنك كريدي سويس تراجعات كبيرة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن انهيار البنك، باعتباره واحد من بين 30 بنكاً مهماً علي مستوى القطاع المصرفي العالمي، وفشل البنك سيمدد تأثيره إلى جميع أنحاء النظام المالي.