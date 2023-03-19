إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف، محمد السيد العربي محمد 40 سنة مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن مشاجرة نشبت بين المصاب وآخرين بالأسلحة البيضاء في منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ويجرى ضبط أفراد المشاجرة والسلاح المستخدم لمعرفة ملابسات الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

من جانب آخر قال المحامي جاسر المصري، أن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية والتى يتم علي أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، وأضاف أنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد ويتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة الخطيرة