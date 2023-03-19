إصابة 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب اليوم الأحد 4 أشخاص، إثر اصطدام سيارة بشخص، وانقلاب دراجتين ناريتين بالطريقين الزراعي السريع والصحراوي الغربي في محافظة المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب دراجة بخارية بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مزرعة الريف المصري بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة عبد الرحيم أشرف 21 عاما، عامل، مقيم بديرمواس، بكسر بالأنف وسحجات وكدمات، وتم نقله لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

اصطدام سيارة بسيدة في أبوقرقاص

كما تلقى مدير الأمن بلاغا باصطدام سيارة بشخص بسب السرعة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة أمل محمد رزق 42 عاما، باشتباه كسر بالساق، وتم نقلها للمستشفى للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة أمام التنظيم والإدارة بحي جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: يوسف عمران 17 عاما، عامل، عاصم إسماعيل 19 عاما، عامل، يقيمان بمدينة المنيا، وتم نقلهما إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.