إصابة 4 أشخاص في تصادم «توك توك» بآخر بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم «توك توك» بآخر، بطريق «البحيري - سد خميس»، بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز سيدي سالم، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بوقوع حادث تصادم بين «توك توك» وآخر علي طريق «البحيري - سد خميس»، ما أدى لإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف، وعد من رجال الأمن، لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى سيدي سالم المركزي.

أسماء المصابين

وتبين من تقرير مستشفى سيدي سالم إصابة كل من «أ.م.ج»، 20 سنة، بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالوجه، ونزيف بالبطن، و«م.م.ج»، 37 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«هـ.ج.ز»، 34 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، «م.ف.م.ف»، 32 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالعين اليمنى، وما زال المصابون يتلقون الإسعافات اللازمة.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتقديم الإسعافات، والعلاج اللازم للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل.