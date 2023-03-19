إصابة رئيس جامعة بني سويف في حادث أثناء مشاركته بمؤتمر اتحاد الجامعات بتونس

أعلن المركز الإعلامي لجامعة بني سويف، اليوم، تعرض الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لحادث سير، أثناء مشاركته بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية بدولة تونس، ما أدى لحدوث بعض الإصابات البسيطة، مع مواصلته المشاركة في فعاليات المؤتمر.

جامعة بني سويف تتمنى الشفاء لرئيسها

وتقدمت أسرة الجامعة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب والأمن الإداري، بالدعوات والأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لرئيس جامعة بني سويف.

تواصل فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

ويشارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري بدولة تونس، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وعدد من وزارء التعليم العالي بالدول العربية ولفيف من رؤساء الجامعات العربية.

تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات العربية

وأكد رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات العربية وأيضا تبادل الخبرات العلميه ومناقشة الخطط المستقبلية للتعليم العالي في جامعات العالم العربي.

وتضمنت فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي تناولت جلسة متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي، لمناقشة موضوع التحول الرقمي في التعليم العالي تجارب ونظرة إلى المستقبل، وجلسة أخرى المشاركة الطلابية ودور الطلاب في حوكمة الجامعات.