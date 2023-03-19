شاب يشعل النار في جسد آخر بمحطة بنزين بالإسماعيلية.. خلافات السبب

أشعل شاب في بداية العشرينيات من العمر النيران في جسد أحد الأشخاص خلال وجوده داخل محطة بنزين بدائرة مركز الاسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة أحد الأشخاص بحروق في مختلف أنحاء جسده ونقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة غير مستقرة.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال ضباط مركز الإسماعيلية برئاسة العقيد محمود العزازي مأمور المركز والمقدم محمد جمال رئيس مباحث المركز لفحص الواقعة وضبط المتهم.

خلافات وراء الحادث

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه خلال الفترة الماضية هدد فيها المتهم المجني عليه بإنهاء حياته.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم استغل وجود المجني عليه في إحدى محطات خدمات السيارات في قرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية وسكب عليه مواد بترولية وأشعل النيران فيه فيما نقلته سيارة إسعاف الإسماعيلية إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن بعض الأشخاص هرعوا إلى المجني عليه ونجحوا في إطفاء النيران من جسده، إلا أن النيران كانت امتدت إلى أنحاء جسده بسبب كثرة المواد البترولية.

إطفاء النيران في محطة خدمات السيارات

وبحسب شهود العيان هرع العاملون في محطة خدمات السيارات إلى إطفاء جزء من النيران امتد من المجني عليه إلى إحدى ماكينات ضخ البنزين قبل أن تمتد النيران إلى المحطة.