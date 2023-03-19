حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته مواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي ضبط بكميات كبيرة من المواد المخدرة في حملة مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وواجهت النيابة العامة في الإسماعيلية المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزة 3 متهمين من الحشيش والهيدرو بعد ضبطهم بكميات وصلت إلى 10 كيلو تقريبا بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

ضبط المتهمين

وكان قد نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة لاثنين منهما معلومات جنائية بعد رصد نشاط المتهمين في الاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة مخدري الحشيش والهيدرو خلال الفترة الماضية بدائرة مركزي القنطرة وأبوصوير.

ورصد ضباط مكافحة المخدرات تحرك المتهمين خلال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز أبوصوير وبحوزتهم كمية من الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات وكمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت حوالي 4 كيلو معدة للبيع.

قانوني: عقوبة قد تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد، خاصة أن المتهمين سبق اتهامهم في قضايا جنائية قد يكون بينها قضايا مخدرات، والمحكمة الجنائية تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى عقوبة لما تمثله عملية الاتجار بالمخدرات من خطر على الفرد والمجتمع.