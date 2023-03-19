عزاء مهيب لـ«طبيب نساء» ابتلعته ماسورة ري بالدقهلية.. قريته كلها حزينة

سيطرت مشاعر الحزن على قرية ميت فارس مدينة بني عبيد بمحافظة الدقلهية بالكامل، وخرجوا لتقديم العزاء في وفاة الدكتور يسري العدل إبراهيم، 42 سنة، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمستشفى بني عبيد التخصصي، وعلى الرغم من اتساع السرداق والشارع المحيط به، إلا أن أهالي المدينة فضلوا أن يكونوا واقفين ويستقبلون أهالي القري المجاورة ويجلسونهم في أماكنهم.

مدينة بني عبيد كلها تأخذ عزاء الدكتور يسري

وعاشت مدينة بني عبيد حزنا شديدا على الدكتور يسري العدل، بعد فاجعة وفاته عندما انزلقت قداماه وسقط في ترعة ري زراعي بجوار سيارته، لتجرفه المياه إلي داخل ماسورة الري ويظل بداخلها لمدة 24 ساعة إلى ان اكتشف متطوعون في البحث عنه مكانه، وأبلغوا الشرطة فحضرتك قوات الإنقاذ النهري واستخرجته وجري نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وصرحت النيابة العامة بدفنه لعدم وجود أي شبهة جنائية.

وأقامت أسرة الدكتور يسري العدل سرادق كبير لاستقبال المعزين به، وحضرت وفود القرى المجاورة يتقدم العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنفيذية لتقديم واجب العزاء، وعندما امتلأ السرادق بالمعزين وقف أهالي المدينة ليكونوا في استقبال وفود القري المجاورة.

شعور أهالي بني عبيد نحو الدكتور يسري العدل

وأكد أهالي مدينة بني عبيد أن الدكتور يسري العدل، كان من أعظم ما أنجبت مدينة بني عبيد كان شخصية مشرفه وسباق دائما بالخير، وكانوا ينادونه دكتور يسري دكتورنا ودكتور الكل علاوة علي أنه كان يلبي استغاثة أي أسرة في أي وقت من ليل أو نهار وأخر ما يفكر فيه هو المادة فقد كانت سعادته في تقديم خدماته الطبية للمواطنين.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، ببلاغ زوجة الدكتور يسري العدل إبراهيم، 42 سنة، بعدم عودته إلى المنزل بعد الانتهاء من عمله في عيادته الطبية بقرية ميت فارس، وبالبحث وسؤال الممرضة تبين أنه خرج من العيادة في موعد متأخر ولا تعمل عنه شيء، وبعدها وبتتبع كاميرات المراقبة تم الوصول إلى الجثمان وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الاستماع إلى أقوال أسرته والاطلاع علي تحريات مباحث بني عبيد.